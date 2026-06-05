Salta l’ipotesi Slot per la panchina del Milan, ora è sfida tra Pochettino e Glasner

Arne Slot non sarà il prossimo allenatore del Milan. Quella che nelle scorse settimane era emersa come una suggestione per la panchina rossonera sembra ormai una strada definitivamente tramontata.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, infatti, l’ipotesi che portava al tecnico olandese si è progressivamente raffreddata fino a uscire dai piani del club. Una notizia che contribuisce a restringere il campo dei candidati per guidare il nuovo progetto tecnico milanista.

Slot era stato accostato al Milan per il suo calcio moderno, offensivo e per gli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni. Tuttavia, tra costi dell’operazione, difficoltà contrattuali e nuove valutazioni interne alla società, la candidatura non ha mai realmente preso quota fino al punto di trasformarsi in una trattativa concreta.

La dirigenza rossonera continua quindi a lavorare su altri profili. In cima alla lista restano soprattutto Oliver Glasner e Mauricio Pochettino, mentre sullo sfondo prosegue il lavoro per definire anche il nuovo assetto dell’area tecnica.

Con Slot ormai fuori dai giochi, il Milan si prepara ad accelerare su altre soluzioni. L’obiettivo della società è arrivare il prima possibile alla scelta del nuovo allenatore per programmare il mercato estivo e avviare la ricostruzione dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative.