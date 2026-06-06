Il Milan si prepara a vivere giorni fondamentali per il proprio futuro. La prossima settimana, infatti, potrebbe arrivare la decisione definitiva di Ralf Rangnick, individuato da Gerry Cardinale come figura chiave per guidare la ricostruzione dell’area sportiva rossonera.

Dopo i contatti delle ultime settimane e i colloqui andati in scena tra le parti, il dirigente tedesco starebbe completando le proprie valutazioni. Sul tavolo resta la proposta del Milan, che gli affiderebbe un ruolo centrale nella gestione tecnica del club, con ampi poteri nella scelta dell’allenatore e nella pianificazione del mercato.

Rangnick, però, non ha ancora sciolto le riserve. L’attuale commissario tecnico dell’Austria si trova davanti a una scelta importante, considerando il forte legame costruito con la nazionale negli ultimi anni e la possibilità di proseguire il percorso iniziato.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, la decisione dovrebbe arrivare entro pochi giorni, all’inizio della prossima settimana. Il Milan ha fretta di definire il nuovo assetto dirigenziale per poter accelerare anche sulle altre questioni aperte, a partire dalla nomina del prossimo allenatore e dalle strategie di mercato.

L’eventuale arrivo di Rangnick rappresenterebbe una svolta significativa per il club rossonero. La sua esperienza nella costruzione di progetti sportivi e la sua visione manageriale sono qualità che Cardinale considera fondamentali per rilanciare il Milan dopo una stagione molto complicata.

La sensazione è che il momento della verità sia ormai vicino. E la prossima settimana potrebbe finalmente chiarire se il futuro del Milan passerà davvero dalle idee del dirigente tedesco.