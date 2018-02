MILAN NEWS – Assist di Davide Calabria, gol di Giacomo Bonaventura. Un copione già visto in Milan-Lazio e che si è ripetuto ieri sera contro la Sampdoria a San Siro.

Come contro la Lazio, anche stavolta un asse vincente, perché da lì è nata la rete della vittoria. Quinta rete in campionato per il numero cinque rossonero: tutte, come sottolinea il Corriere della Sera, sotto la gestione Gennaro Gattuso. La prima nella disgraziata partita di Benevento, poi la doppietta contro il Bologna e infine le già citate Lazio e Sampdoria. Le ultime quattro sottolineano in particolar modo – come se ce ne fosse ancora bisogno – la bravura di Jack negli inserimenti.

Il Milan, nella sua consueta rassegna stampa, ha commentato: “Jack sta vivendo un momento di campo assolutamente completo: recupera palloni e fa interdizione a centrocampo, si inserisce e colpisce nell’area di rigore avversaria. La sua soddisfazione per come funziona la squadra e per come lui stesso capisce e interpreta i suoi compiti, è totale“. Bonaventura è uno dei leader di questa squadra ed è stato rivitalizzato anche lui dalla cura Gattuso.

Redazione MilanLive.it