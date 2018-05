Davide Calabria ha fatto una buona stagione, giocando con continuità e riuscendo a diventare titolare con Gennaro Gattuso. Anche oggi in Milan-Fiorentina ha confermato il proprio valore.

Il giovane terzino rossonero ha parlato ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita di San Siro: «Siamo stati bravi a non mollare dopo il gol di Simeone, reazione da grandi. Volevamo subito ribaltarla, poi col vantaggio è diventato più semplice. Ora ci godremo l’Europa League e faremo un ulteriore percorso di crescita con tutti i giovani che abbiamo. Non era facile con i tanti acquisti, il prossimo anno non faremo che meglio».

Calabria in seguito ha avuto modo di esprimersi anche su mister Gattuso e il lavoro svolto in questa stagione complessa: «Non possiamo che ringraziarlo, ha fatto bene appena è arrivato. Da gennaio in poi abbiamo fatto benissimo, poi non era facile arrivare in fondo dopo tutte le gare giocate».

Infine si parla della preparazione estiva, che quest’anno non dovrà essere anticipata causa preliminari di Europa League: «Fondamentale essere arrivati sesti, ora prepareremo nella maniera migliore la prossima stagione. Domani parto con la Nazionale e spero di chiudere al meglio».

