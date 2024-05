Primo colpo Milan: si chiude a giugno

Il club rossonero ha già chiari alcuni importanti obiettivi per il mercato: Fabrizio Romano conferma uno dei nomi nel mirino.

In ogni reparto il Milan dovrà fare degli interventi nella prossima campagna acquisti, su questo non c’è dubbio. Non dovremmo vedere dieci volti nuovi a Milanello, ma non saranno comunque pochi gli innesti che arriveranno.

In difesa, ad esempio, potrebbero essere almeno tre le novità: un centrale, un terzino destro e un terzino sinistro. Partirà Simon Kjaer, al quale il contratto non verrà rinnovato; serve un vice Theo Hernandez (sperando che rinnovi e non debba partire anche lui…); e a destra arriverà un nuovo titolare, Davide Calabria va in scadenza a giugno 2025 e bisogna vedere se ci sarà l’accordo per prolungare.

Milan, ecco il nuovo terzino destro

In questi giorni il nome forte per la fascia destra del Diavolo è quello di Emerson Royal. Il 25enne brasiliano è fuori dai piani futuri del Tottenham e lascerà la squadra di Ange Postecoglou. Solamente 6 presenze in Premier League nel 2024, pochissime. Il suo obiettivo è giocare con continuità e negli Spurs non gli è possibile.

Il giornalista Fabrizio Romano conferma che Emerson Royal è in cima alla lista del Milan, che sicuramente comprerà un terzino destro nel mercato estivo. L’ex Barcellona ha caratteristiche ed esperienza che piacciono molto alla società rossonera, convinta che possa essere un rinforzo ideale per fare un upgrade sulla corsia destra difensiva.

Il prezzo del brasiliano non dovrebbe essere troppo elevato. Considerando il suo status al Tottenham e il contratto che scade a giugno 2026, dovrebbe costare meno di 20 milioni di euro. Il club londinese ne aveva spesi 25 per comprarlo dal Barça nell’agosto 2021. Ai tempi lo stesso Milan aveva messo gli occhi su di lui, però non è riuscito ad assicurarselo. Ora le cose potrebbero andare diversamente.

Ad ogni modo, è confermato che la dirigenza rossonera intende intervenire in quel ruolo, ritenuto un po’ un punto debole della retroguardia. Calabria non dà abbastanza garanzie e Alessandro Florenzi ha 33 anni (e un contratto che scade l’anno prossimo). L’obiettivo è comprare un titolare che possa dare qualcosa in più rispetto a chi c’è oggi. Emerson Royal dovrà sicuramente fare dei miglioramenti a livello difensivo, però una una fisicità importante ed è bravo in fase offensiva. Con il giusto lavoro può veramente essere un grande innesto. E se non sarà lui, arriverà comunque un altro terzino destro a Milanello.