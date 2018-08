NEWS MILAN – Paolo Maldini al seguito della squadra nella trasferta di campionato a Napoli. Il dirigente rossonero è spesso vicino al gruppo, anche a Milanello negli allenamenti.

Intervistato da Sky Sport, il direttore sviluppo strategico area sport del Milan ha così parlato: «Viaggio con la squadra e non devo giocare, ma la concentrazione è sempre alta. Ho sentito Ancelotti, mi ha chiamato ieri. E’ in grande forma, ci aspetta là. Mi fa piacere che ci sia entusiasmo, perché la squadra va seguita con entusiasmo».

Maldini e il Milan ritroveranno Carlo Ancelotti a Napoli. Un grande ex rossonero. Sarà una sfida molto speciale. Anche per Gennaro Gattuso, che da allenatore si confronterà con un maestro. Si tratterà certamente di una partita difficile per la squadra milanista, dato che gli azzurri vengono da una vincente trasferta contro la Lazio e sono comunque favoriti visto quanto fatto in questi anni. Servirà una prestazione di altissimo livello da parte del Diavolo.

Redazione MilanLive.it