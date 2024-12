@ML – Milan, un dirigente se ne va: in arrivo il sostituto

Cambio in dirigenza per il Milan: la società rossonera cambia un elemento del proprio organigramma, a breve l’annuncio

Il Milan si prepara per tornare in campo dopo la disfatta di Bergamo. La Champions League, dopo due trasferte di fila, torna finalmente a San Siro: sulla strada dei rossoneri c’è la Stella Rossa, un ostacolo decisamente alla portata e che la squadra di Paulo Fonseca deve a tutti i costi superare. Oggi è stata giornata di vigilia con consueto allenamento di rifinitura e conferenza stampa dell’allenatore.

Come sappiamo, non ci sarà Christian Pulisic, reduce da una lesione al polpaccio che lo terrà fuori dai campi per almeno un paio di settimane. Se tutto va bene, potremmo rivederlo in campo per le ultime partite del 2024; altrimenti, se non dovesse dare immediate buone risposte, se ne riparlerà in Supercoppa all’inizio del nuovo anno. Domani non ci sarà nemmeno Okafor a causa di una lombosciatalgia. C’è un’altra importante notizia oggi, confermata anche dalle indiscrezioni di MilanLive.it: ci sarà molto presto un cambio in dirigenza. La decisione è arrivata nelle ultime ore.

Milan, addio a D’Ottavio: cosa succede adesso

Prima di Atalanta-Milan, infatti, la società aveva già deciso di separarsi da Antonio D’Ottavio, quello che è da un anno a mezzo a tutti gli effetti il direttore sportivo del club. Lo abbiamo visto spessissimo durante lo scorso anno: era sempre in compagni di Moncada e Furlani. Dall’arrivo di Ibrahimovic però qualcosa è cambiato e lui si è visto sempre meno, ancor di più con l’approdo di Jovan Kirovski.

Con il nuovo dirigente, arrivato in estate da Los Angeles, avevano insieme avviato il progetto Milan Futuro. La sua posizione però è andata sempre più in ombra, fino alla decisione recente di separarsi. D’Ottavio quindi non sarà più il direttore sportivo dei rossoneri e, come raccolto dalla nostra redazione, a breve dovrebbe essere annunciato il sostituto ma ad oggi non ci sono nomi. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, ma ormai la strada è delineata. Nuovi cambi in dirigenza all’orizzonte quindi per il Milan, che vedrà presto un nuovo direttore sportivo nell’organigramma. Come sappiamo però non si tratta di una figura così influente nelle manovre di mercato dei rossoneri, che sono guidate principalmente da Moncada, nella figura di direttore tecnico, e da Giorgio Furlani, che si occupa della parte finanziaria ed economica, tutto sotto l’attenta osservazione di Ibrahimovic, che avrebbe avuto divergenze con lo stesso D’Ottavio: è per questo che si è arrivati alla separazione.