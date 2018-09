Alla ‘Sardegna Arena’ va in scena Cagliari–Milan, gara valida per la quarta giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dalla vittoria contro la Roma prima della sosta, vogliono dare continuità al momento positivo e iniziare bene il tour de force previsto nelle prossime settimane. Di seguito formazioni ufficiali e diretta live scritta del match.

CAGLIARI (4-3-1-2) – Cragno; Srna, Klavan, Romagna, Padoin; Castro, Bradaric, Barella; Joao Pedro; Pavoletti, Sau.

MILAN (4-3-3) – Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Biglia, Bonaventura, Kessie; Calhanoglu, Higuain, Suso.

Serie A, Cagliari-Milan: cronaca live primo tempo

1′ – L’arbitro Abisso ha fischiato l’inizio del match!

4′ – Gol Cagliari! Ha segnato Joao Pedro. Tap-in vincente dopo il palo di Pavoletti.

8′ – Milan in difficoltà, il Cagliari continua a spingere sull’acceleratore. I rossoneri non riescono a proporsi nella metà campo avversaria.

11′ – Finalmente si vede il Milan dalle parti di Cragno. Azione che parte da Kessié e chiusa da Calhanoglu, che in posizione defilata non trova la porta.

15′ – Tiro velenoso di Rodriguez al volo, però centrale. Para Cragno.

16′ – Cagliari vicinissimo al raddoppio: soluzione dalla distanza meravigliosa di Barella. Il palo gli nega la gioia del gol.

27′ – Buona occasione creata dai rossoneri. Giacomo Bonaventura spreca ancora, solo davanti a Cragno.

42′ – Il Milan manovra ancora bene. Tanti passaggi, tanti calciatori coinvolti. Il tocco di Suso però non trova compagni liberi.

45′ – Finisce il primo tempo. Cagliari avanti 1-0 sul Milan grazie al gol di Joao Pedro.

Serie A, Cagliari-Milan: cronaca live secondo tempo

46′ – Si ricomincia!

52′ – Primo cambio per Maran: fuori Diego Farias, entra Ionita.

56′ – GOAL DEL MILAN! HA SEGNATO GONZALO HIGUAIN. Il Pipita approfitta di un errore della difesa del Cagliari, supera Cragno e mette in porta. E’ 1-1 alla Sardegna Arena.

62′ – Solita giocata di Suso a rientrare, tiro potente ma non preciso.

64′ – Altra sostituzione del Cagliari. Fuori l’autore del gol Joao Pedro, entra Marco Sau.

66′ – Cambio anche nella formazione del Milan. Gattuso richiama in panchina Bonaventura e mette in campo Tiemoué Bakayoko.

73′ – Altra sostituzione per i rossoneri: Castillejo prende il posto di Calhanoglu.

84′ – Terza e ultima sostituzione sia per il Cagliari che per il Milan: esce Castro per Dessena, Gattuso mette Laxalt al posto do Rodriguez.

91′ – Super parata di Cragno sul tiro su Suso. La palla fa la barba al palo!

94′ – Cagliari–Milan finisce qui. Alla Sardegna Arena il risultato è di 1-1. In gol Joao Pedro e Gonzalo Higuaìn.

Redazione MilanLive.it

