NEWS MILAN – Si chiude stasera il turno infrasettimanale di Serie A, valido per la sesta giornata. Il Milan affronta l’Empoli al Carlo Castellani, in una gara da non sottovalutare.

I rossoneri, reduci dal deludente pareggio contro l’Atalanta a San Siro domenica sera, non possono più sbagliare. Serve assolutamente una vittoria, in qualsiasi modo. Purtroppo non sarà della gara Gonzalo Higuaìn, fermato da un problema al flessore.

EMPOLI (4-3-1-2): Terracciano; Di Lorenzo, Silvestre, Maietta, Veseli; Bennacer, Capezzi, Krunic; Traoré; Caputo, La Gumina.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Borini, Calhanoglu.

Serie A, Empoli-Milan: cronaca primo tempo

1′ – Match iniziato!

10 ‘ – GOAL DEL MILAN! HA SEGNATO LUCAS BIGLIA! Fantastico sinistro da fuori area dell’argentino!

13′ – Bonaventura rischia di perdere palla nella propria area di rigore in fase di costruzione. Per fortuna riesce a cavarsela.

26′ – Pericoloso l’Empoli in contropiede: Krunic verticalizza per La Gumina, che cerca il secondo palo. Grande parata di Donnarumma.

29′ – Calhanoglu cerca una percussione interna e viene steso dal difensore dell’Empoli. Non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

31′ – Occasione clamorosa per l’Empoli. Caputo controlla in area e calcia sul primo palo. Deviazione decisiva di Donnarumma sul palo.

33′ – Milan pericoloso due volte nel giro di un minuto, protagonisti sempre Bonaventura e Kessié. Terracciano salva l’Empoli. I due portieri sugli scudi.

45′ – Finisce il primo tempo! Milan avanti 1-0 sull’Empoli grazie al gol di Lucas Biglia. Protagonista Donnarumma con due parate importanti. Ma bisogna raddoppiare.

Serie A, Empoli-Milan: cronaca secondo tempo

46′ – Match ricominciato!

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it