NEWS MILAN – Il Milan non può più sbagliare. Dopo i pareggi contro Atalanta ed Empoli, la squadra rossonera è chiamata ad una vittoria importante a Reggio Emilia.

Il Sassuolo però è la sorpresa di questo inizio di stagione. Terza forza del campionato, il gruppo guidato da Roberto De Zerbi ha messo in evidenza un calcio bello e propositivo. Vincere al Mapei Stadium non è mai facile, figuriamoci contro una squadra così in forma. I ragazzi di Gennaro Gattuso dovranno dare il massimo per riuscire a tornare a casa con tre punti.

Serie A, Sassuolo-Milan: cronaca primo tempo

1′ – Match iniziato!

2′ – Pericoloso il Sassuolo a sinistra, il cross di Di Francesco attraversa tutta l’area di rigore.

4′ – Buona subito la risposta del Milan. Suso va sul destro e cerca il cross forte in mezzo. La palla scheggia la traversa.

12′ – Gattuso sposta Calhanoglu al centro dell’attacco, Castillejo passa a sinistra.

25′ – Bellissima azione del Milan. Calhanoglu trova Kessié, che tutto solo cerca di battere Consigli con un pallonetto. Il difensore del Sassuolo salva sulla linea.

31′ – Ghiotta occasione anche per il Sassuolo. Berardi imbuca per Di Francesco: tutto solo, tira addosso a Donnarumma.

34′ – Ancora Di Francesco ad un passo da gol: salva con un recupero prodigioso Abate. Intervento che vale come una rete.

38′ – GOL DEL MILAN! Kessié inizia il contropiede e lo finisce con una precisa rasoiata di sinistro. Nulla può Consigli. Rossoneri avanti!

42′ – Clamoroso errore di Marlon in fase di impostazione. Ne approfitta Calhanoglu, che ruba il pallone e serve Suso. Lo spagnolo però non riesce a trovare né la porta né l’assist.

45′ – Finito il primo tempo! Milan in vantaggio, decide per ora Kessié.

Redazione MilanLive.it

