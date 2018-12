NEWS MILAN – Milan–Torino si chiude sullo 0-0. A San Siro rossoneri e granata non vanno oltre il pareggio. Occasione fallita per la squadra di Gennaro Gattuso, che non riesce ad allungare sulla Lazio.

Il Diavolo con una vittoria stasera avrebbe consolidato il quarto posto e allungato su Lazio e Roma. Ma soprattutto si sarebbe avvicinata all’Inter al terzo posto. Invece il Milan conquista soltanto un punto. Resta quindi invariato il distacco con le squadre dietro, adesso i nerazzurri sono a meno tre.

LA CLASSIFICA DI SERIE A AGGIORNATA:

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it