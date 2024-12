Tomori perde il Milan, il futuro è segnato

Fikayo Tomori potrebbe lasciare il Milan nel 2025. Il difensore ha perso il posto da titolare, con Paulo Fonseca: il punto della situazione

Tra infortunati e puniti, Paulo Fonseca è pronto a cambiare volto al suo Milan nella sfida di domenica sera contro il Genoa.

Ci sarà così spazio per uno tra Filippo Terracciano, Alex Jimenez e Davide Bartesaghi sulla sinistra al posto di un Theo Hernandez sempre più incupito. Ma il Diavolo avrà diversi nuovi giocatori anche in avanti, dove mancheranno Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic e Alvaro Morata. Inevitabilmente toccherà a Tammy Abraham giocare dal primo minuto, con Francesco Camarda che scalpita. Non si tocca ovviamente Rafa Leao, che dovrebbe completare il reparto con Samu Chukwueze, ma non sono escluse altre sorprese, con Mattia Liberali che scalpi e spera di avere la sua occasione, come d’altronde, gli esterni sopracitati. Lo spagnolo, ad esempio, potrebbe giocare anche in posizione avanzata e non è un’opzione da scartare. Ci sono poi delle certezze sempre più acquisiti sulle quali non ci sono dubbi. La coppia mediana formata da Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana, ad esempio, non si tocca. Fonseca non ha sostituti e non ha alcuna intenzione di rinunciarci.

Milan, Tomori non è più titolare: la Premier League lo aspetta

Sta diventando sempre più inamovibile anche il duo centrale di difesa composto da Malick Thiaw e Matteo Gabbia che ha giocato quattro partite, subendo tre gol, due contro l’Atalanta e uno contro la Stella Rossa.

Hanno contribuito a mantenere la porta inviolata in due circostanze, contro Juventus ed Empoli. Di fatto Pavlovic e Tomori sono diventate due riserve. Hanno giocato contro lo Slovan Bratislava e poi in Coppa Italia contro il Sassuolo. Qualcuno se li aspettava in campo contro i serbi in Champions League, ma così non è stato.

Ormai è evidente chi siano i titolari. Una situazione questa che porta a delle riflessioni, come scritto nei giorni scorsi, su Fikayo Tomori. L’inglese, protagonista dello Scudetto e per anni titolare inamovibile, non può certo accettare questa posizione e potrebbe anche fare le valigie. In Premier League, d’altronde, non mancano le squadre interessate a lui: dal West Ham all‘Aston Villa, ma attenzione al Newcastle, con i tifosi che sognano uno scambio con Sandro Tonali. Agli inglesi chiaramente andrebbe anche un conguaglio sui 15 milioni. La situazione va dunque monitorata con attenzione.