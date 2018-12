NEWS MILAN – Allo stadio Karaiskakis va in scena Olympiacos–Milan, gara valida per la sesta ed ultima giornata di Europa League. Partita decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di finale della competizione.

I rossoneri hanno due risultati su tre a disposizione. Addirittura potrebbero accedere alla fase successiva anche con una sconfitta, ma solo se con un gol di scarto. Gennaro Gattuso però sa bene che questa è una sfida difficile, nonostante i favori del pronostico. Si gioca in un ambiente caldo e contro una squadra che, come visto all’andata, può metterti in difficoltà. Tra l’altro il Milan non avrà a disposizione Suso dal primo minuto, fermato da un affaticamento muscolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI OLYMPIACOS-MILAN:

Olympiacos (4-2-3-1): Josè Sà: Elabdellaoui, Cissè, Vukovic, Koutris; Camara, Guilherme; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero.

Milan (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain.

Europa League, Olympiacos-Milan: cronaca primo tempo

1′ – Match iniziato!

6′ – Prova Calhanoglu da lontano, tiro centrale.

18′ – Bella azione orchestrata dal Milan sulla fascia destra. Higuaìn non riesce a far passare il pallone sotto le gambe di José Sa.

19′ – Colpo di testa di Zapata sul corner di Calhanoglu. José Sa riesce a mettere in angolo.

21′ – Cutrone a tu per tu col portiere cerca il tiro piazzato. Altra parata facile di José Sa.

44′ – Altro tentativo di Calhanoglu dalla lunga distanza. Ancora centrale.

45′ – Fine primo tempo!

Redazione MilanLive.it

