Incastro decisivo, il Milan chiude l’affare grazie all’Inter

La cessione in casa rossonera è sempre più vicina grazie anche all’Inter, l’incastro sta per realizzarsi: i dettagli

Il Milan ha una rosa da completare ma anche da sfoltire. Ad oggi, i giocatori a disposizione di Massimiliano Allegri sono troppi per una stagione che prevede soltanto il campionato. Ma soprattutto sono elementi che non rientrano nel progetto tecnico del nuovo allenatore. Non ci sarà una rivoluzione, ma una grossa rivisitazione della squadra sì. Presi Ricci e Modric, e in attesa di ulteriori rinforzi in tutti gli altri reparti (mancano all’appello due terzini, un centrale e un attaccante), continua il lavoro di Igli Tare alla ricerca di nuove sistemazioni per questi giocatori.

Alcuni di questi sono rientrati dai prestiti e non riscattati dalle loro squadre: Adli è stato spedito al Milan Futuro, Bennacer non si è ancora visto a Milanello, Saelemaekers resta perché richiesto da Allegri e Lorenzo Colombo si sta allenando con la squadra. L’attaccante, nonostante una buona stagione all’Empoli, non è stato riscattato a causa della retrocessione. Ma ora può trovare una nuova sistemazione grazie… all’Inter.

Milan, cessione ad un passo grazie all’Inter

Anche i nerazzurri stanno riscontrando grandi difficoltà sul mercato. Ed è forse questo che si nasconde dietro la scelta di Simone Inzaghi di andar via e di accettare l’offerta dell’Al-Hilal (che nel frattempo gli ha già comprato Theo Hernandez e sono previsti ulteriori grandi rinforzi). Christian Chivu e la squadra per adesso si riposa dopo il Mondiale per Club, mentre la società cerca rinforzi sul mercato.

Un acquisto ufficiale però c’è ed è Bonny, preso dal Parma per il ruolo di vice Lautaro e vice Thuram. Un’operazione importante che mette a disposizione di Chivu un giocatore che lui conosce bene e che migliora il reparto dopo le difficoltà di Thuram, Correa e Arnautovic. I ducali, quindi, hanno bisogno di un nuovo centravanti e il nome di Colombo è uno di quelli che piace di più alla società. Carlos Cuesta, il nuovo giovanissimo allenatore, è pronto a lavorare su di lui per migliorare e aiutarlo a crescere.

Non è da escludere, inoltre, scrive la Gazzetta dello Sport, che il suo cartellino, così come quello di Mattia Liberali, altro giocatore che piace tantissimo al Parma, possa diventare una contropartita tecnica per l’acquisto di Giovanni Leoni, che continua ad essere il primo obiettivo di Tare e del Milan per rinforzare la difesa (in caso di uscita di uno degli attuali quattro centrali).