Terzino da 30 milioni, colpo Milan dall’Inghilterra

Per la fascia sinistra rossonera, il Milan ha messo nel mirino un giocatore della Premier League: affare da 30 milioni

Il Milan è alla disperata ricerca di nuovi terzini. Senza Walker, non riscattato dal Manchester City, né Theo Hernandez, venduto all’Al-Hilal per 25 milioni, ad Allegri sono rimasti soltanto Davide Bartesaghi e Alex Jimenez, considerando Emerson Royal ormai fuori dal progetto (nemmeno citato dall’allenatore durante la conferenza di presentazione). Per il brasiliano, al momento, non ci sono trattative concrete: dal Real Betis è arrivato solo un interessamento. Il rischio è che il Milan, pur di liberarsene, dovrà lasciarlo partire a costo zero (dopo aver speso 20 milioni un anno fa).

A sinistra, la società aveva scelto Archie Brown del Gent, ma alla fine l’inglese ha preferito andare al Fenerbahce. Adesso ci sono sul piatto varie ipotesi, e stupisce il fatto che, nonostante sapessero dell’addio di Theo Hernandez da oltre un anno, siano arrivati così impreparati per la sostituzione. Il Real Madrid ha proposto Fran Garcia, ma anche qui c’è un problema di prezzo: i 20 milioni chiesti dai Blancos sono troppi.

Contatti col Brighton, nuovo obiettivo per l’erede di Theo

Il Real Madrid, nelle ultime ore, ha annunciato l’acquisto di Carreras, che è proprio un esterno sinistro. Per Fran Garcia, che di recente con Ancelotti aveva trovato molto spazio, si riducono quindi le possibilità di giocare con continuità e per questo il suo agente, in comune accordo col club spagnolo, sta cercando una nuova sistemazione. L’entourage lo ha proposto, ma la richiesta di 20 milioni è un ostacolo per i rossoneri.

Lo è anche quella dei Brighton per Estupinan, l’altro terzino finito nel mirino dei dirigenti milanisti. Come riportato da Matteo Moretto, nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti diretti fra i club per parlare di questa possibilità. Il Milan sta provando a capire la fattibilità dell’operazione a livello economico, ed è qui che ci si scontra con i soliti problemi. Gli inglesi, da sempre una bottega piuttosto cara, chiedono 30 milioni per lasciarlo partire, ancora più soldi quindi rispetto a Fran Garcia. Ed è qui che la situazione, come al solito, si complica un bel po’.

Estupinan è un terzino di grande valore: a 27 anni, arriverebbe al Milan nel pieno della sua maturità, proprio ciò che serve ad Allegri e alla squadra. Difficile però che si possa fare un accordo se le distanze sono così ampie. Non ci resta che attendere per capire come andrà a finire questa vicenda, ma la situazione, quando siamo entrati nella seconda metà di luglio, si sta complicando e non poco.