Milan, scippo alla Roma: Tare piomba sul terzino

La società rossonera prova a inserirsi su un obiettivo del club capitolino: ecco cosa sta succedendo.

Comprare due terzini è una priorità del Milan, che ne ha bisogno sia a destra sia a sinistra. Massimiliano Allegri si aspettava i due innesti prima della partenza per la tournée e rischia concretamente di affrontare le prime amichevoli pre-campionato con un solo nuovo acquisto, ovvero Samuele Ricci.

La squadra è incompleta ed è normale che la dirigenza sia finita nel mirino della critica per la lentezza nell’operare in un calciomercato nel quale avrebbe dovuto essere un po’ più rapida. Dopo un ottavo posto nella classifica della scorsa Serie A, non è normale che il 17 luglio un club come quello rossonero abbia fatto una campagna acquisti così scarna. Vero che la difficoltà nell’effettuare le cessioni degli esuberi non ha facilitato le cose, però è il momento di accelerare.

Milan, nuovo terzino destro: non solo Pubill

Per il ruolo di terzino destro una prima scelta del Milan è Guéla Doué, ma finora la trattativa con lo Strasburgo si è rivelata complicata. La dirigenza rossonera non vorrebbe spendere più di 20 milioni di euro, cifra alla quale magari aggiungere dei bonus, invece dalla Francia la richiesta è di 25 milioni di euro più bonus. C’è distanza e appare incolmabile in questo momento.

Un nome alternativo per la fascia destra è quello di Marco Pubill, nazionale under 21 della Spagna. Gioca nell’Almeria e ha una valutazione di 15 milioni di euro. Sarebbe un obiettivo “facile”, anche se sulle sue tracce ci sono pure Juventus, Barcellona e Wolverhampton.

Nelle ultime ore è emersa anche un’altra pista, complicata. Sky Sport ha rivelato che il Milan ha fatto un sondaggio per Wesley, brasiliano classe 2003 in forza al Flamengo e obiettivo concreto della Roma. La società giallorossa ha già l’accordo con il giocatore sul contratto e stanno cercando quello riguardante il suo cartellino.

Wesley ha detto sì alla Roma ed è orientato a mantenere la parola data, solamente se saltasse la trattativa tra il ds Frederic Massara e il Flamengo il Milan potrebbe avere delle chance. Da dire che il cartellino del terzino destro brasiliano ha un prezzo di 25 milioni di euro. I giallorossi sono arrivati a 20 milioni fissi più 2 di bonus, non sufficienti. Vedremo se Igli Tare farà irruzione con un’offerta in grado di accontentare il Flamengo e convincerà il calciatore a trasferirsi a Milano.