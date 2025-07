Non c’è pace per Sinner, Kyrgios ci ricasca ancora: che attacco

Ancora una volta Kyrgios contro Sinner, il tennista greco ci è ricascato di nuovo: l’ultimo post è stato durissimo

Un momento magico per Jannik Sinner, primo tennista italiano nella storia a vincere il prestigioso torneo di Wimbledon. Non era per niente facile dopo la sconfitta di Parigi al Rolando Garros sempre contro Carlos Alcaraz, lo stesso avversario in Inghilterra. Lo spagnolo lo aveva battuto anche in finale agli Internazionali d’Italia a Roma, torneo a cui il numero uno al mondo ha partecipato dopo tre mesi di stop per la squalifica per il caso Clostebol.

Wimbledon è stato la sua più grande rivincita, e soprattutto il modo migliore in assoluto per scrollarsi finalmente di dosso quanto accaduto quest’anno e quello stop forzato che ha un po’ influenzato il suo percorso in questa stagione, iniziata con il grande successo a Melbourne nell’Australian Open. A proposito del caso Clostebol: tutto il mondo è andato avanti e lo stesso Sinner ha messo tutto ormai alle spalle, ma non l’ha fatto il solito Kyrgios, che in questi anni si è divertito sui social a provocare Jannik per quanto accaduto, spesso andando anche molto oltre. E ora si è ricascato.

L’attacco di Kyrgios a Sinner, ancora una volta

L’ennesima frecciata lanciata dal tennista greco è arrivata proprio nei minuti successivi alla vittoria di Wimbledon del numero uno al mondo. Il tweet pubblicato subito dopo da Kyrgios non è passato inosservato e, come al solito, ha scatenato le solite polemiche, con tantissimi italiani che hanno commentato contro di lui difendendo Jannik. Ma cosa ha scritto il greco?

Kyrgios fino ad oggi sulla questione è sempre stato molto diretto, senza frecciatine né detti non detti. Non si è mai nascosto e spesso è andato veramente molto oltre, ai limiti della querela. Jannik però non ha mai sprecato le sue energie per un’azione legale, né per rispondergli pubblicamente. In conferenza stampa, ha sempre detto che ognuno è libero di pensare e dire ciò che vuole. Stavolta il greco è stato meno diretto: su Twitter ha pubblicato un post con un asterisco subito dopo il successo di Sinner in Inghilterra.

Cosa può significare? Semplice: nel calcio, quel segno serve, ad esempio, per segnalare delle penalizzazioni in classifica. Ecco, il legame fra le due cose è detto fatto: l’intento di Krygios era proprio quello. Inoltre, il greco ha poi repostato un tweet di un utente che ha scritto: “Congratulazioni al Clostebol e alla trimetazidina“, così per spazzare via ogni dubbio (se ancora ce n’erano).