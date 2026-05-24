Il Milan prepara la rivoluzione offensiva e il nome in cima alla lista porta a Gonçalo Ramos. L’attaccante portoghese del Paris Saint-Germain è diventato il primo obiettivo rossonero per rinforzare il reparto avanzato in vista della prossima stagione, con Massimiliano Allegri che avrebbe indicato proprio l’ex Benfica come profilo ideale per il suo nuovo progetto tecnico.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Allegri avrebbe chiesto alla dirigenza un centravanti già pronto, capace di garantire gol immediati ma anche lavoro per la squadra, caratteristiche che Ramos possiede perfettamente. Il tecnico livornese vuole un numero 9 moderno, forte fisicamente, bravo ad attaccare la profondità e abile nel dialogo con gli esterni offensivi. Identikit che porta direttamente al portoghese del PSG.

A Parigi, Ramos non è considerato incedibile. Il PSG continua a puntare su un attacco molto mobile e l’ex Benfica non avrebbe trovato la continuità desiderata. Proprio per questo motivo, Jorge Mendes si sarebbe mosso personalmente per proporre il giocatore al Milan, aprendo un canale concreto tra le parti.

Il grande ostacolo resta ovviamente economico. Il cartellino del classe 2001 ha un valore elevato e il Milan starebbe studiando una formula sostenibile, probabilmente un prestito con diritto o obbligo di riscatto. La volontà di Allegri, però, potrebbe fare la differenza: il tecnico considera Ramos il profilo perfetto per riportare peso e gol al centro dell’attacco rossonero.

Dopo stagioni complicate sotto porta, il Milan cerca finalmente un bomber capace di spostare gli equilibri. E Gonçalo Ramos, tra esperienza internazionale, fame e margini di crescita, rappresenta molto più di una semplice suggestione di mercato.