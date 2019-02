Il Cagliari domani dovrà sfidare il Milan a San Siro. La squadra però è stata bloccata dai pastori sardi, in protesta per il prezzo alto del latte. Non dovrebbero esserci problemi per la trasferta, ma per dover di cronaca riportiamo quanto avvenuto.

Un gruppo di allevatori si è recato davanti ai cancelli del centro sportivo di Assemini, sede degli allenamenti del Cagliari, e ha chiesto di parlare con i giocatori e la società, sistemando le auto davanti all’ingresso. Nel pomeriggio i rossoblù dovranno partire in direzione Milano e qualche allevatore ha addirittura minacciato di voler restare lì, cercando di impedire la partenza della squadra: chiaramente è intervenuta la Polizia per controllare al meglio la situazione.

Protesta legittima dei pastori, che avvicinandosi alla squadra di Rolando Maran sa bene che la loro protesta può avere maggiore eco. Nel dettaglio, ecco il motivo della protesta riportato da Gazzetta.it: “Vogliamo difendere solo i nostri diritti. Noi produciamo il latte a un euro più Iva e non torniamo indietro, se non riescono a venderlo a un prezzo decente non è colpa nostra”. E alcuni calciatori del Cagliari, tra i quali Nicolò Barella e Joao Pedro, hanno mostrato solidarietà versando a loro volta dei bidoni pieni di latte per terra.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

