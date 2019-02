NEWS MILAN – In queste ore sta facendo discutere una classifica di France Football sui club calcistici più importanti del mondo. Sono graduatorie che spesso causano critiche da parte dei tifosi di squadre non adeguatamente considerate.

Questa volta il “caso” riguarda il Milan, che non è stato inserito nella top 10. L’elenco è stato stilato seguendo determinati parametri: partendo dall’analisi del valore dei giocatori (trofei vinti sia individualmente che con le squadre di club), il bacino televisivo, il fatturato economico, la percentuale di presenze nello stadio di casa, le spese e l’importanza che il club ha avuto per la storia del calcio. Per ciascuno dei criteri considerati (dieci in totale) veniva assegnato un punteggio, poi la somma dei punti serviva a comporre la classifica finale.

In testa alla graduatoria, composta da 30 squadre, c’è il Real Madrid. I Blancos, vincitori delle ultime edizioni della Champions League, precedono di sette punti i connazionali del Barcellona. Terza posizione per il Manchester United, seguito dal Bayern Monaco. La prima italiana presente è la Juventus, sesta con 107 punti e preceduta dal Liverpool. Completano la top 10 PSG, Chelsea, Manchester City e Arsenal. E’ undicesimo il Milan a quota 78 punti, mentre l’Inter figura al quindicesimo posto con 60. La Roma è ventiquattresima con 21.

