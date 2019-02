MILAN NEWS – Un bel pezzo di Milan anche a Palazzo Montecitorio. E’ pronta infatti l’inaugurazione di una ‘branchia’ del tifo rossonero nel cuore della politica italiana.

Come riferisce Calcioefinanza.it domani avverrà il debutto per il Milan Club Parlamento, un’associazione di appassionati rossoneri che andrà a sostituire il vecchio Milan Club Montecitorio coinvolgendo deputati e senatori di ogni fazione ma con in comune l’amore per il Milan e per la storia del ‘Diavolo’.

Dunque domani il presidente rossonero Paolo Scaroni darà il benvenuto a questo prestigioso club di tifosi; alle 13.30 alla Sala Cenacolo di Palazzo Valdina a Roma, parteciperà anche il numero uno del Milan che, come si legge nell’invito all’evento inaugurale, “verrà a conoscere la fantastica tifoseria parlamentare sempre al fianco della squadra e della sua dirigenza”.

Molti i tifosi milanisti presenti ai vertici della politica: da Adriano Galliani, storico ex amministratore delegato del Milan ed oggi senatore di Forza Italia, fino a Maria Elena Boschi, ex ministro del PD. Ma anche Maurizio Lupi (Noi con l’Italia), Paola Frassinetti (Fratelli d’Italia), Lorenzo Guerini e Luca Lotti (PD) Federica Zanella (FI) e Davide Tripiedi (M5S). Non ha ancora aderito a questo club il tifosissimo rossonero Matteo Salvini, ministro degli Interni che non perde occasione per commentare le prestazioni del Milan.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

