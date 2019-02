Dopo i due giorni di riposo concessi da Gennaro Gattuso, la squadra è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo di Milanello in vista del match di sabato, 16 febbraio, quando a Bergamo alle 20.30 i rossoneri affronteranno i padroni di casa dell’Atalanta.

Prima parte del riscaldamento effettuato in palestra, con la squadra che – a seguire – è uscita sul rialzato dove ha proseguito l’attivazione muscolare con alcuni giri di campo a ritmo variabile. Successivamente, il gruppo è stato diviso in due per una serie di torelli a tema. La seduta è poi proseguita con alcune esercitazione tecniche e un possesso palla. Ha chiuso la giornata una partitella finale. Il programma di domani, mercoledì 13 febbraio, prevede un solo allenamento al mattino: squadra in campo alle 11:30.

🔙 to business at Milanello: Gym session, rondos & ball possession 💪🏼

🔙Milanello: la ripresa degli allenamenti tra palestra, torelli e possesso palla 📸#AtalantaMilan pic.twitter.com/5GK4I4mMuN — AC Milan (@acmilan) 12 febbraio 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it