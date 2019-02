CALCIOMERCATO MILAN – Tiémoué Bakayoko, dovrà essere lui il primissimo acquisto estivo del Milan. Dopo il ribaltone e l’assoluto exploit in mediana, la società non ha più dubbi: a fine campionato bisognerà trovare il modo di riscattarlo, sperando in un assist chiamato Champions League.

38 milioni di euro, è questa la cifra fissata la scorsa estate col Chelsea per l’eventuale permanenza successiva. Ma considerando anche il precedente affare legato a Gonzalo Higuaín dove è stato fondamentale l’ok milanista, il club rossonero ora proverà ad ottenere uno sconto importante.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, il riscatto di Bakayoko può scendere a 30 milioni

Come riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, il Dt Leonardo e Paolo Maldini sono pienamente convinti della possibilità di riscattare il 24enne. E rispetto alla posizione del club londinese il Milan si farà forte sia di due cose: in primis della volontà del giocatore pronto a ridursi l’ingaggio, poi del fatto che il calciatore sia totalmente rinato sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Fino alla scorsa estate l’ex Monaco era un peso per la società di Roman Abramovic, mentre ora diventerà un buon affare grazie alla cura milanista. Gli uomini di fiducia di Elliott Management Corporation proveranno a trattare partendo da queste basi, ma la decisione è chiaramente nelle mani del club britannico.

Tuttavia – osserva il quotidiano – è raro che un giocatore che esprime in maniera così chiara e netta una propria preferenza non venga accontentato. A 30 milioni più bonus, quindi, forse si potrà arrivare alla stretta di mano per trattenere Bakayoko a Milanello. Appuntamento a fine campionato, ma sullo sfondo resta Frank Kessié nel mirino proprio del Chelsea e non solo: in alternativa, potrebbe essere proprio l’ex Atalanta ad essere sacrificato pur di trattenere il mediano di Parigi.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it