CALCIOMERCATO MILAN – Non si ferma la caccia del Milan ai talenti del calcio internazionale. I rossoneri, dopo essersi assicurati calciatori del calibro di Paquetà e Piatek a gennaio, vogliono continuare a lavorare al massimo anche in estate.

Uno dei profili maggiormente seguiti da Leonardo e compagnia è quello di Allan Saint-Maximin, attaccante esterno classe ’94 del Nizza. Il Milan ha provato ad imbastire una trattativa in extremis nel mese scorso, ma senza grossi successi visto che il talentuoso 24enne era considerato praticamente intoccabile dall’allenatore Patrick Vieira. Ma a giugno qualcosa certamente cambierà.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sul calciomercato Milan, CLICCA QUI <<

Calciomercato Milan, folta concorrenza per Saint-Maximin

C’è chi dice che per Saint-Maximin sia proprio il Milan in pole in vista della sessione estiva di calciomercato. Ma secondo quanto scrive oggi Calciomercato.com, i rossoneri dovranno ben guardarsi dalla concorrenza di un importante club europeo. Il Borussia Dortmund infatti si starebbe muovendo in maniera concreto per assicurarsi un buon vantaggio nella corsa al talento del Nizza.

I gialloneri, allenati da Lucien Favre che conosce benissimo Saint-Maximin avendolo guidato ai tempi di Nizza, avrebbero provato il blitz di recente con un’offerta da 25 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante esterno. Una prima offerta ritenuta poco soddisfacente, poiché il Nizza non vuole lasciar partire il calciatore di origini guadalupensi per meno di 30 milioni complessivi. Una situazione della quale il Milan al momento è solo spettatore interessato, anche se l’intenzione di Leonardo è quella di accelerare i tempi come fatto per l’acquisto di Paquetà, così da evitare concorrenze sleali e aste troppo onerose.

Infatti è previsto un contatto diretto tra la dirigenza milanista e quella francese nei prossimi giorni: Saint-Maximin resta un elemento importante e di prospettiva su cui puntare; anche Gennaro Gattuso ha dato il suo consenso all’acquisto, visto che troverebbe un altro talento abile a giocare su entrambe le corsie d’attacco.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it