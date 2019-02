NEWS MILAN – Dalle stalle alle stelle. Si può riassumere così la stagione di Tiemoué Bakayoko. In estate è arrivato al Milan con la nomea di vice Franck Kessie. Oggi, a sei mesi di distanza, è titolare indiscusso e idolo dei tifosi.

Sì, gli stessi tifosi che lo fischiavano a inizio stagione ora lo amano. E addirittura hanno ideato un coro tutto per lui. “Bakayoko, lotta per la curva e per il Diavolo“, il testo della canzone dedicata al centrocampista francese. Si è verificato esattamente ciò che lo stesso Bakayoko aveva promesso a inizio anno: “Trasformerò i fischi in applausi“. Era consapevole della propria forza, sapeva che gli serviva soltanto un po’ di tempo per ambientarsi.

Ed è proprio quello che è successo. Baka è cresciuto in maniera esponenziale sotto tutti i punti di vista, tecnicamente e tatticamente. Nel ruolo di mediano davanti alla difesa ha modo di esprimersi al meglio: fa da scudo alla difesa, intercetta le linee di passaggio ed è una contraerea formidabile. Ma si lancia anche palla al piede e, come spiegato spesso da Gennaro Gattuso, crea superiorità numerica con dribbling e forza.

Ad inizio anno nessuno avrebbe potuto pronosticare una crescita simile. Adesso invece si cerca la strategia per il riscatto dal Chelsea (fissato a 35 milioni). Negli ultimi giorni si parla di un possibile sacrificio di Kessie pur di acquistare a titolo definitivo il francese. Leonardo e Paolo Maldini hanno tempo e modo per pensarci. L’unica cosa certa è che da qui a fine anno Bakayoko continuerà a lottare in campo, per la curva e per il Diavolo, per l’obiettivo Champions League.

Redazione MilanLive.it

