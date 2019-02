MILAN NEWS – Tanta attesa per quello che sarà un altro scontro diretto per la zona Champions League, vero e proprio esame di maturità per il Milan attuale.

I rossoneri sabato sera giocheranno a Bergamo, contro un’Atalanta che, visti i recenti risultati, è considerata la squadra più in forma del campionato. Un duello dunque molto difficile ed intenso, che darà risposte importanti a Gennaro Gattuso in vista di quello che potrebbe essere il periodo di svolta dell’intera stagione, tra campionato e coppa.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle Milan News, CLICCA QUI <<

Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, Gattuso ha già in mente la formazione titolare che partirà dall’inizio allo stadio Atleti Azzurri d’Italia; nessun cambio rispetto alle ultime due uscite contro Roma e Cagliari: Gigio Donnarumma tra i pali, confermato Calabria con Musacchio, Romagnoli e Rodriguez in difesa. In mezzo al campo, nonostante il rientro di Biglia, ci sarà ancora Bakayoko a dare equilibrio, affiancato da Kessiè e Paquetà. In avanti intoccabile il tridente Suso-Piatek-Calhanoglu, con il giovane Cutrone che partirà ancora dalla panchina.

Sarebbe sciocco e forse pericoloso per Gattuso cambiare l’11 titolare che ha mostrato crescita, qualità e compattezza nelle scorse settimane. Niente turnover dunque a Bergamo, mentre il Milan potrebbe cambiare qualcosa nel match di venerdì 22 febbraio contro l’Empoli, visto che alcuni ‘big’ potrebbero riposare in vista dell’andata di Coppa Italia del martedì successivo in casa della Lazio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it