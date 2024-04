Milan, è lui il favorito per sostituire Pioli: lo dicono i numeri, puntano tutti su di lui

Impazza il toto nomi sul futuro allenatore del Milan destinato a sostituire Pioli. Tanti i candidati. Su uno di loro è arrivata una conferma importante

Sembra passata un’eternità e, invece, era appena un mese fa. Il Milan, nel sabato di Pasqua, si impone di autorità a Firenze e conquista la sesta vittoria di fila tra Serie A ed Europa League.

Al termine del match del Franchi, Stefano Pioli era ben saldo sulla panchina del Milan. Il presidente Scaroni, di fatto, ne aveva sancito la conferma anche per il prossimo anno, una prospettiva che ora sa quasi di utopia.

Un mese dopo è cambiato tutto per il Milan e il suo allenatore, il cui destino ora sembra segnato dopo la terribile settimana che ha visto i rossoneri eliminati dall’Europa League dalla Roma e sconfitti nel Derby che ha consegnato lo Scudetto all’Inter.

La decisione sul futuro di Pioli, come ribadito da Furlani, arriverà a fine stagione. Il tempo necessario al Milan per riflettere ulteriormente e scegliere, verosimilmente, colui che sostituirà l’allenatore emiliano dopo cinque anni di permanenza. Tanti i nomi emersi nell’ultima settimana: dal sogno Antonio Conte, a Julen Lopetegui, passando per Marc Van Bommell, Fonseca, Thiago Motta, De Zerbi e altri candidati più o meno raggiungibili.

Milan, i numeri parlano chiaro: è lui il favorito

Un tema di grande attualità come il prossimo allenatore del Milan non poteva non interessare i bookmaker con palinsesti dedicati e relative quote sulle varie opzioni. Uno di questi viene proposto da Snai, su sito e app di riferimento. Lo trovate nella sezione Calcio – Fantasy Mercato Speciali – Calciomercato.

Per il noto bookmakers, il principale favorito come allenatore del Milan nella prossima stagione è Mark Van Bommel. L’approdo dell’ex centrocampista rossonero in panchina è offerto – nel momento in cui pubblichiamo l’articolo – a 1.85, una quota verosimilmente influenzata dalle recenti indiscrezioni che indicano proprio in Van Bommel il “preferito” da Zlatan Ibrahimovic.

Sul podio dei favoriti si collocano Lopetegui (2.50) e Antonio Conte (3.50), quest’ultimo, senza dubbio, il preferito dai tifosi come si evince chiaramente dai social. In quarta posizione, l’attuale c.t. del Belgio Domenico Tedesco (5.00) seguito da Paulo Fonseca, Thiago Motta e Vincenzo Italiano a 7.50, stessa quota con cui viene proposta la conferma di Stefano Pioli.

Distanziate le altre opzioni. A 15 troviamo De Zerbi,Sarri e Palladino mentre a 25 Galtier e Farioli. Raggiungono quota 50 opzioni da fanta mercato come Klopp, Gasperini, Ancelotti, Mourinho, Zidane, Shevchenko e, addirittura, Zlatan Ibrahimovic.

La stessa Snai propone un palinsesto quote anche sul prossimo allenatore del Napoli. Curiosamente, la quota più bassa è per Stefano Pioli a 1.75, davanti a Conte e Italiano, entrambi a 3.75.