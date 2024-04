Dalla Francia: Milan, incontro programmato con l’allenatore

Il Milan avrebbe già messo all’ordine del giorno un meeting con questo allenatore, che potrebbe scalare posizioni nella lista.

Mentre Stefano Pioli prova a portare a termine la stagione sulla panchina del Milan, il club rossonero ha in mente un progetto tecnico che non prevede la conferma del mister emiliano. Ecco perché si stanno sondando diversi nomi e profili per la prossima stagione.

Tanti i nomi che la stampa ed i media internazionali stanno accostando al Milan. Il nuovo allenatore rossonero dovrà avere caratteristiche specifiche e precise: giovane, motivato, che sappia far giocare bene la squadra e che possa puntare fin da subito sui giovani talenti. In pratica un aziendalista che sposi il progetto RedBird.

Tra i profili indicati, nelle ultime ore è spuntato anche quello di un commissario tecnico, alla guida di una nazionale europea molto importante. Parliamo di Domenico Tedesco, italiano con passaporto tedesco che allena il Belgio e lo porterà anche alla missione di Euro 2024.

Tedesco-Milan, già programmato il meeting

Secondo gli aggiornamenti della stampa francese, in particolare del portale Foot Mercato, il Milan vuole conoscere meglio Tedesco e capire se poter puntare sull’allenatore classe ’85 di origine calabrese. L’ex tecnico di Schalke e Lipsia potrebbe essere un profilo ideale, proprio per le sue idee calcistiche molto offensive e propositive.

Un incontro potrebbe andare in scena a breve, tra i dirigenti del Milan (capeggiati da Ibrahimovic) e lo stesso allenatore nativo di Rossano Calabro. L’idea di puntare su di lui e sulle sue qualità gestionali è in particolare di Geoffrey Moncada, il talent-scout che sta osservando numerosi profili di allenatori europei.

Zlatan Ibrahimovic invece sarebbe più propenso a virare su un allenatore che conosce meglio l’ambiente milanista. L’idea dello svedese è quella di puntare su Mark van Bommel, ex centrocampista del Milan, oggi alla guida dell’Anversa, che ha vinto lo scudetto con Ibra nel 2011.