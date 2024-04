Antonio Conte, rivelazione shock: “Accordo da mesi, sta cercando casa”

Molti tifosi rossoneri sognano Conte sulla panchina oggi occupata da Pioli: ma c’è chi afferma che il tecnico pugliese allenerà altrove.

Sui social network numerosi milanisti stanno utilizzando l’hashtag #ConteAlMilan ed è un chiaro segnale della volontà di vedere Antonio Conte alla guida della squadra nella prossima stagione. Soprattutto dopo le recenti sconfitte contro Roma e Inter, in tanti hanno deciso di manifestare il loro desiderio.

L’allenatore leccese è senza squadra da fine marzo 2023, quando ha risolto il contratto con il Tottenham. Da allora ha rifiutato tutte le offerte che gli sono arrivate, compresa quella che gli aveva formulato il Napoli per sostituire Rudi Garcia dopo l’esonero del tecnico francese. Ma ha grande voglia di tornare ad allenare e gli piacerebbe farlo in Italia, anche per ragioni familiari.

Milan, niente Conte? La rivelazione di un giornalista

Il Milan sicuramente saluterà Pioli al termine della stagione e non è chiaro se Conta sia una delle prime scelte della società. Ci sono rumors che danno Zlatan Ibrahimovic deciso a puntare su di lui, anche se il resto del management non sembra convinto. Presto ne capiremo di più, ci sono tante voci in questo periodo.

Conte non viene accostato solo al Milan, c’è anche il Napoli ancora interessato al suo ingaggio. Gianluca Monti, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha fatto una rivelazione in occasione della sua ospitata nella trasmissione Giochiamo d’Anticipo: “Conosco persone pronte a giurare che Antonio Conte è da mesi il nuovo allenatore del Napoli. Personalmente ne sono sorpreso, ma si tratta di persone troppo vicine al tecnico per pensare che la cosa non sia vera. Inoltre, ho altre fonti secondo cui il leccese starebbe già cercando casa in città“.

Insomma, l’ex condottiero di Juventus e Inter potrebbe già essere d’accordo con il Napoli. In questi giorni sono trapelate notizie diverse, con Aurelio De Laurentiis ancora alla ricerca del sostituto di Francesco Calzona. E tra i candidati ci sarebbe anche Pioli, che andrebbe di corsa in una piazza come quella napoletana per cercare riscatto dopo i difficili mesi trascorsi al Milan.

Anche se ha subito tante critiche e ha commesso degli errori, De Laurentiis lo stima molto. Presto sapremo chi siederà sulla panchina azzurra e anche su quella rossonera. Questi sono ancora giorni con tante indiscrezioni diverse e non c’è chiarezza totale.