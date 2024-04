Scout rossoneri in Argentina: Milan pazzo del gioiello sudamericano

Report assolutamente brillanti per questo giovanissimo calciatore, di cui in Argentina già si parla come di un predestinato assoluto.

Negli ultimi anni il Milan ha sempre deciso di puntare molto sull’area scouting. Ovvero sul mandare in giro per il mondo diversi osservatori, tutti sotto l’egida di Geoffrey Moncada, per trovare e seguire giovani talenti internazionali su cui puntare in maniera concreta.

Con questo sistema i rossoneri si sono assicurati negli ultimi anni calciatori divenuti poi importanti in prima squadra, da Saelemaekers a Kalulu passando per Thiaw e Adli. Anche per la formazione Primavera sono stati ingaggiati diversi gioielli esteri, capaci di rendere ancora più competitivo e pronto il settore giovanile del Milan.

Ecco perché gli scout rossoneri sono sempre in viaggio per portare idee e referenze nuove, che possano essere utili al progetto tecnico del Milan. L’ultimo nome arriva dall’Argentina, dove il club ha inviato alcuni emissari per osservare da vicino questo talento di cui si parla come di un predestinato, un giovanissimo dal futuro già assicurato.

Dal tennis al calcio: il fuoriclasse scuola River che piace al Milan

Come riportato dal quotidiano argentino Olé, il Milan è pazzo per uno dei gioielli del River Plate che si stanno maggiormente mettendo in mostra negli ultimi tempi. Parliamo di Franco Mastantuono, classe 2007 con un passato da tennista provetto, almeno secondo quanto raccontano le cronache locali.

Mastantuono da bambino era un prodigio del tennis, un vero talento con Novak Djokovic come idolo assoluto. Ma anche col pallone non se la cavava affatto male, tanto che gli osservatori del River Plate lo convinsero ad iniziare la trafila nel settore giovanile del club di Buenos Aires. Ci avevano visto lungo, poiché questo trequartista 16enne è già oggi un calciatore di spessore tecnico e caratteriale.

Il Milan, saputo di questo talento purissimo, ha dunque mosso alcuni suoi talent scout per visionarlo dal vivo e capire se Mastantuono sia pronto o meno per il grande salto in Europa. Un’operazione di prospettiva non semplice, visto che il giovane argentino ha da poco rinnovato fino al 2026 con i Millonarios e punta a crescere ancora in patria.

Oltre al Milan, anche il Real Madrid si sta informando di recente su Mastantuono, segno di quanto le sue prestazioni e le sue qualità tecniche siano già note e sotto gli occhi di tutti. Di certo chi lo vuole dovrà affrettarsi a fare il primo passo e iniziare i dialoghi con il River e con la famiglia di questo gioiello sudamericano, dal piede mancino educatissimo.