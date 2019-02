NEWS MILAN – Dai fischi agli applausi. Tutto in pochi mesi. Tiemoué Bakayoko si è conquistato la stima dei tifosi sul campo. Con prestazioni incredibili. Per forza, intelligenza a grinta.

Sono questi i calciatori che trascinano la gente. E Gennaro Gattuso lo sa benissimo, perché era uno di loro. Ma nessuno, forse nemmeno lo stesso Rino, si aspettava un cambiamento così radicale del francese, passato dalle stalle alle stelle. Intervistato da Bros. Stories, il centrocampista ha parlato del suo arrivo al Milan: “È stato tutto veloce, all’inizio non ero felice, ma non ero neanche triste”.

Appena arrivato in rossonero, ha subito incontrato una leggenda come Paolo Maldini: “È trovarmelo davanti. Vivere il Milan ti fa capire che non è un club come un altro: capisci subito di essere in una squadra vincente, con una bacheca piena di trofei. Però la prima settimana non è andata benissimo. Pensavo che l’adattamento stesse andando bene, ma poi i tifosi mi fischiavano…”.

Bakayoko non ha peli sulla lingua. Lo ha dimostrato allo stesso Gattuso, con cui ha avuto subito un duro confronto dopo l’esordio a Napoli: “Non mi è piaciuto ciò che disse. Sono state parole dure, soprattutto dopo soli venti minuti che giocai. Glielo dissi subito. Ora va meglio. Gattuso è un combattente, ha voluto trasmettermi uno spirito che forse non avevo. Lo spirito da combattente l’ho costruito qua. Lui è come un padre. Abbiamo un grande rapporto, parliamo di tutto”.

Parole positive del centrocampista francese anche sulla Serie A: “Sta tornando ad alti livelli. Qui il gioco è meno inteso rispetto a Premier e Ligue 1, ma è difficile allo stesso modo. La tattica è molto importante, infatti ci alleniamo molto senza palla.Mi piace questo campionato, mi permettere di mettere in mostra le mie capacità”.

