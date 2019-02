NEWS MILAN – Krzysztof Piatek è sicuramente una delle rivelazioni di questo campionato. Prima con la maglia del Genoa e poi con quella del Milan ha dimostrato di essere un vero bomber.

Nelle ultime tre partite in rossonero ha giocato titolare ed ha segnato quattro gol tra Coppa Italia e Serie A. Dalle parti di Milanello nessuno rimpiange Gonzalo Higuain, troppe volte propenso a prendersela coi compagni che ad incoraggiarli dopo un errore. Il polacco si è adattato perfettamente alla squadra di Gennaro Gattuso e sa di dover continuare così. I margini di miglioramento ci sono ancora, ha solo 23 anni e pertanto può crescere ulteriormente.

News Milan, i bonus del contratto di Piatek

Oltre a segnare e a giocare bene, Piatek ha un ottimo rapporto con i compagni di squadra ed è già apprezzatissimo dai tifosi. La società si sfrega le mani per aver azzeccato il colpo giusto nel calciomercato di gennaio. Un investimento da 35 milioni di euro più bonus su un centravanti che con la maglia del Milan può arrivare a valere molti più soldi per fine stagione.

Continuando a segnare, Piatek avrà benefici economici legati al suo contratto (scadenza 2023). La Gazzetta dello Sport oggi rivela che al quinto gol scatterà il primo bonus previsto. Ne ha segnati quattro finora, dunque è vicino al “traguardo”. L’ingaggio fisso corrisposto all’ex Genoa è di 1,8 milioni netti annui, ma sono previsti dei premi legati al suo rendimento. Superate le cinque reti, esistono una serie di riconoscimenti per altri step ravvicinati. Un contratto “a scaletta” quello del polacco. Una scalata fino ai 25 gol, limite che il Milan ha imposto per corrispondere incentivi al giocatore. Da evidenziare che non c’è alcuna clausola rescissoria.

La dirigenza ha voluto investire su Piatek ed è soddisfatta del suo rendimento, andato forse oltre le aspettative. Adesso per la squadra di Gattuso arriva un impegno difficile a Bergamo contro l’Atalanta, uno scontro diretto in chiave Champions League. Il bomber polacco sarà ancora titolare e spera di poter regalare i 3 punti al Milan. Poi la società sarà ben contenta di corrispondergli i bonus previsti…

Matteo Bellan

