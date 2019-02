NEWS MILAN – Stasera all’Atleti Azzurri d’Italia sfida Champions tra Atalanta e Milan. Nel pre-partita, i colleghi di acmilan.com hanno pubblicato 9 curiosità riguardanti le due squadre. In questi anni Atalanta-Milan è stata spesso decisiva, una partita che può dare punti e verdetti importanti:

1) Atalanta e Milan hanno pareggiato i loro ultimi due confronti in Serie A a Bergamo: non arrivano a tre di fila da aprile 1967 (cinque pareggi consecutivi in quel caso).

2) I rossoneri hanno segnato almeno un gol in 25 degli ultimi 26 incontri esterni contro l’Atalanta in Serie A.

3) Milan e Atalanta sono imbattute da sei partite in Serie A, solo la Juventus (27 gare) non viene sconfitta da più tempo nella competizione. Inoltre, il Milan è imbattuto nelle ultime sei trasferte di campionato grazie a due successi e quattro pareggi: i rossoneri non arrivano a sette gare esterne senza sconfitte dall’aprile 2013.

4) Da inizio dicembre a oggi il Milan ha subito solo quattro gol in Serie A: nei maggiori cinque campionati europei è un primato condiviso con il Barcellona.

5) Il 25% dei gol del Milan in questo campionato (8 su 32) sono arrivati da fuori area, meno solo di Torino (36%) e Napoli (26%).

6) Il Milan è la squadra che si è trovata meno minuti in svantaggio in trasferta in questo campionato (61).

7) Mario Pasalic ha esordito in Serie A con la maglia del Milan a ottobre 2016; con i rossoneri ha disputato 24 partite e segnato cinque reti nel massimo campionato. Cinque giocatori attualmente nella rosa del Milan hanno, invece, esordito in Serie A con la maglia dell’Atalanta: Andrea Conti, Franck Kessié, Giacomo Bonaventura, Mattia Caldara e Riccardo Montolivo.

8) Nelle gare di campionato con la maglia del Milan, Krzysztof Piatek ha tenuto una percentuale realizzativa del 25%, mentre al Genoa era al 17%.

9) Tra i portieri dei cinque maggiori campionati europei con più di una presenza nell’anno solare 2019, Gianluigi Donnarumma è quello con la miglior percentuale di tiri parati (95.5%).

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

