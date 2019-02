NEWS MILAN – Tra pochissimo il calcio d’inizio di Atalanta-Milan, fissato per le 20:30. Nel corso del pre-partita intanto, ai microfoni di Milan TV ha parlato Antonio Donnarumma, portiere di riserva rossonero.

Il fratello di Gigio sarà la prima riserva in panchina, in quanto Pepe Reina è infortunato. Nel corso dell’intervista ha parlato dell’importanza del match di questa sera: “È una partita importante, lo sappiamo, e l’abbiamo preparata bene. Sarà importante ottenere punti, ma non è decisiva. Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme. Ci divertiamo e ascoltiamo il mister. Gigio? Sta facendo molto bene, sono contento e lui è contento, sta bene. Grande merito va alla difesa e alla squadra”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

