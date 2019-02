MILAN NEWS – Krzysztof Piatek e Lucas Paquetá, ora più che mai il Milan si affida a loro per superare lo scoglio di Bergamo. Il tandem da 70 milioni di euro, l’all’in di Elliott Management Corporation per la Champions League nonché gli uomini della svolta per Gennaro Gattuso.

Come riporta il Corriere dello Sport, anche ieri il tecnico ha sottolineato i progressi di entrambi: “Piatek? Mi aspettavo un giocatore così. Non è uno che parla molto, parla sempre di gol e basta. Mi dà l’impressione che si “stufi” nel riscaldamento pre-partita, lui vuole giocare subito”. La coppia composta tra Paquetá e Hakan Calhanoglu invece in questo momento sembra inossidabile: “Si scambiano bene la posizione, ma dobbiamo fare di più in questo senso, dobbiamo portare più giocatori in area. Con le qualità di Paquetá e Kessié possiamo fare sicuramente meglio”.

Detto ciò, Rino stasera si aspetta una vera prova di maturità da parte del suo Milan. Forse – aggiunge il quotidiano – nemmeno lui si aspettava un ambientamento così immediato e positivo da parte dei nuovi acquisti, ma è si è fatto trovare comunque pronto e preparato. Nonostante il brasiliano non fosse ancora identificabile in un ruolo ben definito, ha infatti impiegato pochissimo tempo per inquadrarlo nel consolidato 4-3-3. Per Piatek, invece, è bastato solo metterlo in campo affinché trasformasse Gonzalo Higuaín solo in un lontano ricordo. E proprio da loro Rino si attende tanto allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, dove sono chiamati a trascinare un Diavolo che dovrà quanto meno uscire indenne dall’impianto atalantino.

Redazione MilanLive.it

