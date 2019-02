13.30 – Rientrano le squadre: tutto pronto per il secondo tempo

45 ‘ Fischio del direttore di gara, fine primo tempo: Juventus-Milan 0-0, ma sono stati 45 minuti emozionanti e ricchi di emozioni

43′ Altro squillo rossonero: conclusione dalla destra di Sabatino, il tiro è potente ma scheggia appena la traversa

34′ Milan a un passo dal vantaggio! Questa volta il miracolo è di Bacic su una strepitosa girata di Giacinti in area di rigore

30′ Altro miracolo della Korenciova! Il portiere slovacco manda in calcio d’angolo il destro di Aluko dal limite dopo una ripartenza paurosa della Juventus

22′ Reazione Milan: ottimo cross dalla sinistra di Tucceri, Bergamaschi non ci arriva per un soffio!

21′ Miracolo di Korenciova sul destro molto ravvicinato di Aluko in area di rigore! Ripartenza lampo della squadra di casa

18′ Adesso grande chance per la Juventus! Salvai spreca con un colpo di testa debole e Korenciova ringrazia. Nell’occasione Girelli cade e protesta per un rigore

13′ Ancora Milan! Taglio in area di Sabatino dopo uno splendido lancio dalla destra: fondamentale Hyyrynen che sola respinge

10′ Interessante calcio di punizione al limite per il Milan: la conclusione di Giugliano però è ribattuta dalla barriera

6′ Occasione per il Diavolo! Il colpo di testa di Thaisa Moreno dagli sviluppi del corner però è debole

6′ Primo lampo rossonero: sponda di Giacinti e conclusione di Giugliano deviato in calcio d’angolo

4′ Bianconere ancora pericolose con Aluko dalla destra, il traversone della 31enne inglese però non è preciso e la difesa del sventa il pericolo

1′ Subito un palo clamoroso per la Juventus! Partenza sprint per le bianconere: Aluko sfiora il vantaggio con un diagonale in area di rigore

12.30 – Inizia il big match allo stadio Silvio Piola di Vercelli! Presenti in tribuna anche Leonardo e Paolo Maldini per sostenere le ragazze di Carolina Morace

Serie A femminile, Juventus-Milan: cronaca del primo tempo

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI JUVENTUS–MILAN:

Juventus (4-3-3) – Bacic; Hyyrynen, Gama, Salvai, Boattin; Cernoia, Pedersen, Galli; Girelli, Aluko, Bonansea.

A disposizione: Giuliani, Franco, Panzeri, Glionna, Ekroth, Caruso, Sikora. All. Guarino

Milan (4-2-3-1) – Korenciova; Heroum, Fussetti, Mendes, Tucceri; Moreno, Alborghetti; Bergamaschi, Giugliano, Giacinti; Sabatino

A disposizione: Zanzi, Capelli, Carissimi, Coda, Longo, Manieri, Zigic. All. Morace

JUVENTUS–MILAN – Sfida di vertice per la Serie A femminile. Juventus–Milan è il match più atteso della stagione. Si gioca al Silvio Piola di Vercelli. Le rossonere sono a caccia della vittoria che le consentirebbe di superare proprio le bianconere e volare al secondo posto in classifica. In testa al momento c’è la Fiorentina. Nel match di andata le ragazze di Carolina Morace si erano imposte con un netto 3-0. Speriamo possano ripetere la stessa prestazione e portare a casa tre punti importanti.

Redazione MilanLive.it

