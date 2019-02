NEWS MILAN – Ora è inevitabilmente il Milan la squadra favorita per la corsa al quarto posto. Più dell’Atalanta battuta ieri allo stati Atleti Azzurri d’Italia, più della Roma contenuta all’Olimpico e di una Lazio a fasi alterne.

Lo ha riconosciuto anche Eusebio Di Francesco, tecnico giallorosso, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic per il posticipo della 24a giornata di Serie A. Interrogato sulla rincorsa alla Champions League, l’allenatore abruzzese ne ha parlato così: “Per centrare questo obiettivo serviranno i risultati. Il Milan nel frattempo è cresciuto, anche perché ha preso un giocatore che la butta dentro appena tocca la palla (riferimento ovviamente a Krzysztof Piatek, ndr). I rossoneri sono una di quelle squadre per battere per la volata europea per il terzo e quarto posto, poi hanno preso anche Lucas Paquetá che pure è un ottimo giocatore”. Il Diavolo però spera in un doppio passo falso delle romane, con assist dell’ex Mihajlovic da una parte e un aiutino dal Genoa dall’altro che quest’oggi ospiterà la formazione di Simone Inzaghi dopo il k.o. in Europa League.

Redazione MilanLive.it

