NEWS MILAN – Krzysztof Piatek e un inizio ai limiti della realtà. 6 goal in 5 partite col Milan: una media a dir poco mostruosa, che lo piazza già tra i principali bomber rossonero dell’epoca moderna.

Come infatti sottolinea La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, nessuno ha fatto meglio di lui all’avvio dall’era di Silvio Berlusconi a oggi. Marco van Basten per esempio, che iniziò dal girone di Coppa Italia ad agosto, si fermò a 5 reti, così come anche George Weah e Oliver Bierhoff, mentre Filippo Inzaghi e Zlatan Ibrahimovic ne segnarono 4 e Andriy Shevchenko appena 2 nelle prime apparizioni.

Volendo allargare i confini alla Serie A e aprendo al confronto con altri grandi attaccanti stranieri degli ultimi 30 anni, il Pistolero si impone nettamente anche lì: dopo 24 giornate un emblema come Gabriel Batistuta aveva segnato appena 11 gol, Carlos Tevez 13, Ronaldo il brasiliano 15 e Gonzalo Higuaín 12. L’unico a reggere il passo è proprio Shevchenko, che nella stagione 1999/00 aveva timbrato 17 centri proprio come ha fatto finora l’ex Grifone. Solo un marziano come Cristiano Ronaldo, che alla prima stagione con la Juventus comanda la classifica marcatori con 19 gol, vanta uno score migliore del neo bomber rossonero. Robocop ora mette nel mirino proprio il portoghese, così da poter competere con l’eccellenza mondiale per la Scarpa d’oro. Prima, però, viene c’è la Champions League: “Voglio giocarla, e da protagonista”. Musica per le orecchie di Elliott Management Corporation.

