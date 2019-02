NEWS MILAN – Quanto vale oggi Krzysztof Piatek? E’ una domanda che sorge spontanea, considerando la valanga di goal col Milan e gli ‘appena’ 35 milioni di euro investiti da Elliott Management Corporation.

La Gazzetta dello Sport ha già una risposta: non meno di 60 milioni di euro, se poi il venditore è particolarmente abile si può arrivare a 100. Non che il club intenda ad aprire a una cessione lampo per il 24enne polacco che porterebbe già a una super plusvalenza, piuttosto è appena una riflessione per capire il valore raggiunto dall’attaccante polacco in appena un mese e mezzo. Quel che è certo è che la retta sul grafico della sua carriera si impenna sempre di più: il Lechia Dzierzoniow incassò 12 mila euro dallo Zaglebie di Lubin per il suo trasferimento, tre anni dopo il Cracovia ne pagò 750 mila e poi sono stati 4 e mezzo i milioni messi che il Genoa ha messo sul piatto per poi riceverne quasi 10 volte tanto.

Ora dove può spingersi ancora? Giorgio Perinetti, direttore generale del Grifone, ne ha parlato così: “Entra in un mercato di un’altra dimensione. Il Genoa ci ha scommesso e per necessità ne ha incassati 35: un club come il nostro deve fare così, anche Sanabria ci dà ragione. Teoricamente Piatek ha già raddoppiato il proprio valore, oggi non lo venderebbero per meno di 70-80 milioni”. E’ d’accordo anche Pantaleo Corvino, Dg della Fiorentina ed esperto dell’arte della valorizzazione: “Il prezzo di un attaccante lo fa il numero di gol, come li realizza e contro chi. Il valore aggiunto è la continuità in più campionati. Determinante è poi la società in cui ti esprimi e a cui devi rivolgerti per sederti al tavolo: i gol al Genoa hanno stabilito un valore di 35. Al Milan si raddoppia e al Real Madrid può arrivare a 100 milioni”.

Si mantengono più cauti invece gli agenti non coinvolti nella situazione. Andrea Pastorello, per esempio, la pensa così: “Oggi Piatek ha dato prova che anche dopo un grande salto non subisce le pressioni. Ma tecnicamente deve ancora dimostrare continuità, meglio se in due campionati consecutivi. Ovvio che se al Milan lo chiedessero oggi il prezzo andrebbe oltre i 35. Ed è ovvio che se continua così in estate potrebbero chiederne 50-60″. Questo invece il parere di Davide Lippi: “Il valore lo fa il momento di mercato, il tipo di mercato e il tipo di campionato a cui ci si rivolge. Dipende dal club in cui un giocatore si esprime e visto che ora parliamo del Milan, anche da quello che vince. Ma intanto se chiamassero Leonardo il prezzo sarebbe di minimo 60 milioni”.

Redazione MilanLive.it

