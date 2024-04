Milan, minaccia Inter anche sul mercato: è partito l’assalto a Zirkzee, il piano di Marotta

Si mette male per il Milan nella corsa a Joshua Zirkzee. L’Inter si è inserita prepotentemente e ha il piano per scippare l’olandese al Bologna.

Il Milan pensa al mercato nonostante il caos generale che si sta vivendo a Milanello. C’è l’obbligo di guardare alla prossima stagione con maggiore fiducia, e ciò deve esser fatto inevitabilmente all’insegna dei cambiamenti e dei miglioramenti. È evidente che il Diavolo ha necessità di rinforzi, di modificare i suoi connotati per ritrovare motivazioni e lucidità. Dalla panchina alla rosa, sono previsti stravolgimenti seri in casa Milan. Sul piano tecnico, ogni reparto della squadra va incontro a modifiche. È ormai risaputo che soprattutto l’attacco cambierà molto in vista della prossima stagione.

Con l’addio ormai certo di Olivier Giroud, il quale avrebbe trovato l’accordo totale con il Los Angeles FC in MLS, Furlani e Moncada sono alla ricerca di un nuovo numero 9. Il Milan ha come obiettivo in cima alla lista dei suoi desideri Joshua Zirkzee. Nelle ultime ore si è parlato molto delle alternative Serhou Guirassy e Benjamin Sesko, ma la verità è che per l’olandese del Bologna che verranno fatti i primi veri e concreti tentativi. A Casa Milan ci sono pochi dubbi che il nuovo titolare debba essere l’attuale centravanti del Bologna. Nulla di semplice però arrivarci.

60 milioni la valutazione che fa il Bologna per l’olandese, e in più c’è una fortissima concorrenza a far da ostacolo. È l’Inter il club sceso in campo di recente pronto a regalare al Milan una nuova beffa, stavolta sul mercato. Marotta ha mosso i primi passi per battere le pretendenti e aggiudicarsi Joshua Zirkzee. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Inter, pronte due carte per Zirkzee: il Milan trema

La rosea spiega che l‘Inter saluterà con tutta probabilità Alexis Sanchez e Marko Arnautovic a fine stagione. Al primo non verrà rinnovato il contratto, il secondo non verrà riscattato proprio dal Bologna. Sì, Bologna la stessa squadra dove Marotta ha individuato il quarto attaccante per rendere il reparto offensivo dell’Inter stratosferico. Lautaro, Thuram, Taremi e… Zirkzee. Nei piani alti della sede nerazzurra non ci son dubbi che l’olandese sia il centravanti perfetto, non una riserva, per puntare al massimo la prossima stagione.

L‘Inter ha pronte la carte per battere il Milan. La rosea spiega che i 60 milioni di euro sono assolutamente fuori dalla portata delle possibilità nerazzurre, per questo la dirigenza interista è pronta a giocarsi le carte Fabbian e Valentin Carboni. Il primo è già del Bologna, ma l’Inter vanta un diritto esclusivo di riacquisto nel 2025 per 12 milioni di euro. Un’opzione che obbligherebbe il club emiliano a non poter cedere Fabbian per una cifra superiore. Rinegoziare o rinunciare a tale diritto da parte dell’Inter potrebbe servire a far abbassare il costo di Zirkzee.

Quanto a Carboni, l’Inter è pronto a far cassa ritenendolo adesso un cedibile. 20 milioni per l’argetino? No, 30 milioni è la valutazione attuale del club nerazzurro, che sa di poter cedere il talentino dell’attacco magari in Premier League. Una cifra che permetterebbe all’Inter di guardare a Zirkzee con maggiore disponibilità economica e dunque con più fiducia. Ma c’è un fattore totalmente a favore del Milan. Solo in rossonero, l’olandese avrebbe offerto il ruolo di 9 esclusivo, e dunque di titolare.

Si prevedono settimane caldissime e di duelli tra Milan e Inter, e sul fronte mercato i rossoneri sperano di avere la meglio.