Leao fischiato in Milan-Genoa: il portoghese subito negli spogliatoi, la ricostruzione

Momenti delicati durante Milan-Genoa di questo pomeriggio a San Siro. Rafa Leao non ha preso benissimo la sostituzione di oggi.

Il Milan non riesce a trovare la vittoria in gare ufficiali, che manca dal 6 aprile scorso. Pareggio interno per 3-3 contro il Genoa, una gara spettacolare e rocambolesca, che però non ha trovato affatto il favore del pubblico milanista, il quale sperava in una vittoria di orgoglio a San Siro.

Tra i più deludenti in campo nelle fila rossonere è risultato senza dubbio Rafael Leao. L’attaccante portoghese si è acceso di rado nell’incontro di oggi, non trovando grossi spunti durante la sua permanenza in campo.

Momento delicato al momento della sostituzione: un po’ a sorpresa Stefano Pioli ha tolto dal campo Leao al 68′ minuto di gioco, inserendo al suo posto Okafor. Un cambio non preso bene dal numero 10 del Milan, tra l’altro piuttosto fischiato dal pubblico di San Siro, non contento in linea generale della prestazione.

Leao non è voluto restare in panchina accanto ai compagni e ad incitare chi era in campo. Il portoghese ha preso subito la via degli spogliatoi, forse stizzito per il cambio e deluso per la prova incolore, non certo la prima di una stagione tra alti e bassi.