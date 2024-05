Nuovi contatti e trattativa avanzata: Milan, l’allenatore si avvicina!

Il club rossonero sembra ormai prossimo all’ingaggio del nuovo tecnico: la scelta viene data per fatta. I tifosi sono un po’ divisi.

La stagione volge al termine e a breve sapremo chi sostituirà Stefano Pioli in panchina. Da settimane sono tanti i nomi accostati al Milan, che nelle ultime ore viene dato deciso a puntare su un nome.

Tantissimi tifosi avrebbero voluto Antonio Conte, uno che ha già vinto dei campionati con Juventus, Chelsea e Inter ma che non sembra raccogliere i consensi di tutta la dirigenza. Molto gradito anche Thiago Motta, sul quale però si è mossa prima la Juventus. Sarà un altro il prossimo tecnico rossonero.

Milan vicino all’ingaggio del nuovo tecnico

Secondo quanto rivelato dal giornalista sportivo Fabrizio Romano, il Milan nelle ultime ore ha avuto dei nuovi contatti con Paulo Fonseca. Il portoghese vuole il posto, è attratto dal progetto rossonero e firmerebbe a breve. Le trattative stanno andando avanti positivamente, in attesa che il club decida di procedere con i contratti.

Anche La Gazzetta dello Sport conferma che Fonseca è il favorito per la panchina rossonera. L’ex Roma non sembra intenzionato ad accettare l’ottima offerta del Marsiglia, pronto a dargli poteri importanti. Potrebbe anche rimanere al Lille, se volesse, però il Milan è al centro dei suoi pensieri. Il quotidiano sportivo nazionale aggiunge che ci sarebbe anche un’altra squadra importante interessata, citando Bayern Monaco e Chelsea come ipotesi.

Torna in Italia dopo l’esperienza alla Roma, prendendosi magari anche una “rivincita” dopo le critiche subite nell’ultima stagione in giallorosso, è qualcosa che lo attira. Con il Milan disputerebbe anche la Champions League, altro fattore importante. La società rossonera lo apprezza perché è un tecnico che ha idee e buon senso, disposto a cooperare con il club e a lavorare per valorizzare il materiale a disposizione.

Sui social network ci sono tanti tifosi che stanno manifestando contrarietà all’eventuale arrivo di Fonseca, ritenuto non adatto. Al Lille ha fatto un ottimo lavoro e questo non si può negare, però qualcuno si aspetta un nome più importante. Ad ogni modo, nonostante l’ex Roma appaia in pole position, non bisogna escludere colpi di scena in questa “telenovela” che va avanti da settimane ormai.