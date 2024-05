Florenzi tende la mano a Pioli: “Forse ce n’è troppa”

Alessandro Florenzi ha parlato ai microfoni di Sky a fine gara: il terzino rossonero ha teso la mano a Stefano Pioli

Un 3-3 che sa tanto di beffa per il Milan che nei minuti finali ha subìto il pareggio del Genoa. Autogol di Thiaw a chiudere un match davvero vibrante ma anche senza alcun significato. Il Milan, infatti, ormai è qualificato alla prossima edizione della Champions League mentre il Genoa è ormai salvo da tempo, con un’ottima stagione disputata dai rossoblu.

Una classic gara di fine stagione, con le difese decisamente “allegre” e gol a raffica. La Curva Sud, che si è astenuta dal tifare i calciatori rossoneri, a metà secondo tempo ha lasciato il settore per protesta, segnale inequivocabile del malcontento più che palpabile da parte dei calciatori.

Alessandro Florenzi, in campo oggi fino all’80’, ha giocato da terzino destro ed è stato di gran lunga il migliore dei suoi. Il gol del momentaneo 1-1, poi l’assist del 2-1 per la rete di Gabbia per una prestazione davvero molto solida.

Florenzi, che difesa a Pioli: le parole sul tecnico

Ai microfoni di Sky, ha commentato la gara ma anche l’atteggiamento dei tifosi. “Era un po’ strano l’ambiente, scene così le avevo già vissute ed ho provato a dirlo ai miei compagni di provare a vincere questa gara dando tutto quello che avevamo” ha spiegato il terzino.

“Non siamo riusciti a vincere ma penso che sia stato massimo l’impegno” ha poi sottolineato. “Non dobbiamo mollare nelle ultime tre settimane – ha poi aggiunto – le voci si devono lasciare all’esterno di Milanello come è accaduto in passato”.

“In Italia soprattutto si cerca sempre la pulce all’orecchio anche quando va bene tutto. Alla fine potrebbe essere una buona stagione chiudere in seconda posizione anche se puntavamo ad altro inizialmente”.

Inevitabile anche toccare l’argomento Pioli. “La squadra sta in tutto e per tutto con il mister, sappiamo anche che è stato il nostro parafulmine sempre, anche quando meritavamo noi più critiche di lui. Verso questo allenatore c’è forse troppa critica visto dove l’ha portato” ha affermato.

“Il calcio è però così, fin troppo presto ci si dimentica cosa fatto il giorno prima. Il mister è però una spugna e sa quanto soffre per il Milan chi lo conosce”. Florenzi ha anche sostenuto come gli errori siano di squadra, con il gruppo “base delle vittorie”.