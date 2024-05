Giroud, il dolce addio: stagione da record con il Milan

Olivier Giroud saluterà il Milan in vista della prossima estate, ma lo farà avendo superato un altro traguardo personale in fatto di gol.

In Milan-Genoa non è mancata, in favore dei rossoneri, la zampata vincente di Olivier Giroud. L’attaccante francese ha prima mancato clamorosamente una rete in contropiede, per poi rifarsi con un sinistro volante su cross al bacio di Pulisic.

Un gol che però non è bastato a regalare i tre punti ai rossoneri, fermati invece sul 3-3 dalla squadra ligure. Ma Giroud, dal punto di vista personale, può celebrare l’ennesimo record della sua scintillante e lunga carriera.

Come riportato da Opta Sports, Giroud ha superato il record di reti stagionali da quando è in Italia, salendo a quota 14 gol in campionato. Mai aveva raggiunto tale cifra, visto che lo scorso anno si era fermato a 13 reti, mentre nella sua prima stagione ne aveva messe a segno 11.

14 – Questa è la miglior stagione a livello realizzativo di Olivier Giroud in #SerieA (14 gol): non ne metteva a referto così tanti in campionato dai 16 segnati con l’Arsenal in Premier League, nel 2015/16. Sempreverde.#MilanGenoa pic.twitter.com/5GlwgFqCXM — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 5, 2024

Giroud inoltre non segnava così tanti gol dalla stagione 2015-2016, quando giocava con l’Arsenal e chiuse la stagione a quota 16. Un dolce addio quello del numero nove francese al Milan, visto che ormai sembra scontata la partenza per scadenza di contratto, con destinazione MLS statunitense per chiudere la carriera oltreoceano.