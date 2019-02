MILAN NEWS – La vittoria sull’Atalanta ha letteralmente lanciato in orbita il Milan, sia a livello di morale, sia in classifica con un quarto posto che è a dir poco alla portata.

I rossoneri vantano un calendario in campionato piuttosto favorevole di fronte a loro, in particolare nella prossima giornata di Serie A che sulla carta potrebbe essere più agevole per Gennaro Gattuso ed i suoi ragazzi.

Venerdì sera, in un anticipo molto particolare a livello di calendario, si giocherà Milan-Empoli come gara d’apertura della 25.a giornata di Serie A. La squadra di Gattuso potrà dunque giocare la sua partita e poi ‘rilassarsi’ nel seguire le proprie rivali nella corsa alla Champions League mentre preparerà la semifinale di Coppa Italia del martedì successivo.

La Roma, che dista soltanto un punto rispetto al Milan, sarà di scena sabato sera sul campo del Frosinone; altra gara alla portata dei giallorossi che dunque cercheranno di restare alle costole di Piatek e soci. L’Inter invece, a +4 dai rossoneri in classifica, giocheranno in casa della Fiorentina domenica in un match assolutamente difficile e delicato. Riposerà invece la Lazio per scherzi di calendario: i bianconcelesti hanno visto slittare a data da destinarsi il match interno con l’Udinese.

Il motivo di questo stop? Nel weekend all’Olimpico si gioca la gara del 6 Nazioni di rugby tra Italia e Irlanda e la Lazio non può posticipare neanche a domenica l’incontro di campionato visto che 2 giorni dopo andrà in scena la semifinale di coppa proprio contro il Milan. Calendario fitto per la squadra di Simone Inzaghi che rischia di recuperare tale incontro soltanto nel mese di maggio.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

