MILAN NEWS – Con i risultati dell’ultima giornata di campionato la corsa al 4° posto Champions potrebbe diventare seriamente una questione a due.

Il Milan ha battuto l’Atalanta con un grande colpaccio esterno e si è tenuto stretto la quarta piazza in classifica, mentre la Roma, prima inseguitrice dei rossoneri, ha mantenuto il -1 di distanza superando il Bologna ieri sera, in una gara tutt’altro che brillante da parte degli uomini di Eusebio Di Francesco.

Proprio il tecnico romanista, dopo il successo per 2-1 sugli emiliani all’Olimpico, ha parlato della corsa alla parte alta della classifica che come detto potrebbe d’ora in avanti riguardare per il 4° posto unicamente Milan e Roma: “La classifica è corta, le rivali sono tutte lì distanziate da pochi punti. Il Milan? Ha dato un segnale importante a Bergamo, una vittoria importante nello scontro diretto. Noi dovevamo rimanere in scia ed era fondamentale vincere, anche se la prestazione non è stata così positiva”.

Il Milan intanto nei confronti della Roma vanta un buon vantaggio negli scontri diretti, avendo battuto i giallorossi 2-1 in casa ad agosto e pareggiato due settimane fa all’Olimpico. Ma la distanza minima tra le due rivali in classifica rende il duello intenso e ricco di sorprese da qui all’ultima giornata di campionato.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

