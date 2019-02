MILAN NEWS – La nuova complicata vita di Lucas Biglia. Un girone dopo, è cambiato tutto: non solo il suo vecchio posto da titolare al Milan non c’è più, ma è anche blindato da una muraglia umana e oramai imprescindibile di nome Tiémoué Bakayoko.

Tutto è nato proprio lo scorso ottobre, mese infausto che ha lasciato un vuoto tremendo nel centrocampo rossonero. Ma quella tegola enorme – sottolinea il Corriere dello Sport – è stata quanto meno utile per scoprire un leader apparso lento e macchinoso fino a quel momento. 105 giorni dopo però, riecco il vecchio-vero titolare del Diavolo. Ma nonostante ciò, sia contro il Cagliari che con l’Atalanta a Bergamo, l’argentino non ha trovato spazio nella sua zona di competenza. Il problema – evidenzia il quotidiano – è l’affidabilità del centrocampista del Chelsea e l’equilibrio oramai raggiunto da una formazione nel pieno del proprio exploit. Senza l’impegno dell’Europa League, Rino preferisce puntare sui nuovi titolarissimi piuttosto che azzardare.

L’ex Lazio è completamente guarito dalla lesione al polpaccio, ma non basta. Considerando che il suo gioco prevede molta corsa e sacrificio, Ringhio preferisce puntare su chi sta meglio fisicamente. Inoltre Bakayoko a oggi assicura maggior filtro davanti alla difesa di Alessio Romagnoli, il che è determinante ai fini delle scelte finali e del vecchio problema goal subiti oramai risolto. Se poi dovessero esserci le possibilità – si legge -, potrebbero vedersi degli esperimenti tattici prossimamente. Tipo quello di provare il 24enne transalpino nel ruolo di mezzala sinistra e inserire Biglia in cabina di regia, con Frank Kessié sulla destra e Lucas Paquetá avanzato nel tridente offensivo. Servirà pazienza, tuttavia. E Gattuso l’ha già chiesta sinceramente a tutti coloro che al momento sono più in ombra.

Redazione MilanLive.it

