NEWS MILAN – Gennaro Gattuso per buona parte della stagione ha dovuto fare i conti con molti infortuni, arrivando anche a schierare qualche giocatore fuori ruolo. Ma adesso quei momenti sembrano alle spalle e il mister si gode il recupero di alcune pedine, importanti nelle rotazioni.

Da qualche mese Andrea Conti ha recuperato dal grave infortunio al ginocchio sinistro e poco a poco ha anche avuto del minutaggio per prendere il ritmo-partita. Adesso sembra pronto per giocare da titolare, ma nel suo ruolo di terzino destro c’è un Davide Calabria che sta facendo molto bene e che pertanto è difficile da scavalcare nelle gerarchie. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il laterale bresciano dà grande affidabilità al mister e dunque rimane il preferito. Comunque, non viene escluso al 100% che l’ex Atalanta domani sera con l’Empoli possa trovare un posto dal primo minuto se Rino dovesse fare leggero turnover.

News Milan: Biglia attende la chance, Caldara migliora

Un altro giocatore che spera di riavere presto spazio è Lucas Biglia. L’argentino ha ripreso ad allenarsi in gruppo ed è stato anche convocato per le ultime partite. Non ha collezionato alcun minuto e Gattuso spera di potergli dare progressivamente del minutaggio. Magari già domani in Milan-Empoli. L’ex Lazio vuole raggiungere presto il 100% della condizione fisica, così da mettere maggiormente in difficoltà Gattuso nelle scelte. Per adesso il trio di centrocampo Kessié-Bakayoko-Paquetà dà precise garanzie e dunque il mister non pensa a cambiamenti. Però il 32enne sudamericano auspica di riuscire ad avere spazio appena sarà in forma.

Infine non vanno dimenticati i progressi di Mattia Caldara. Non è ancora pronto per giocare, ma a Milanello l’ex Atalanta sta lavorando bene per rientrare a breve. Per inizio marzo sia lui che Cristian Zapata dovrebbero essere arruolabili da Gattuso. Stesso discorso per Pepe Reina, colpito anche lui da un infortunio qualche settimana fa. Rino non vede l’ora di poter contare su tutti gli effettivi per dare l’assalto alla Champions League. L’unico sul quale non potrà contare è Giacomo Bonaventura, out per tutta la stagione.

Redazione MilanLive.it

