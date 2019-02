CALCIOMERCATO MILAN – Sperando di poter contare su una fondamentale qualificazione in Champions League, il Milan è pronto a ripartire dai discorsi sospesi nell’ultimo gennaio per la prossima sessione estiva. Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, sono infatti diversi i nomi ancora nel mirino del Dt Leonardo: Allan Saint-Maximin del Nizza, Everton del Grêmio, Gerard Deulofeu del Watford e Simone Verdi del Napoli.

Così a inizio febbraio Gennaro Gattuso spiegò il mancato arrivo di un esterno dal mercato di riparazione: “Abbiamo pensato molto all’esterno, ci serviva qualcuno che ci facesse fare il salto di qualità. Sul mercato non c’era nessuno e abbiamo preferito rimanere così. Non si fanno le cose tante per fare”.

Calciomercato Milan: obiettivi Saint-Maximin, Everton, Deulofeu e Verdi

Il nome in pole, tuttavia, al momento sembrerebbe ancora quello di Saint-Maximin in rottura col Nizza. Il giocatore, dopo alcuni contrasti col tecnico Patrick Vieira, è rientrato in squadra ma ha già deciso di lasciare il club a fine stagione. 30 milioni di euro, sarà questa la richiesta che la società avanzerà quando Elliott Management Corporation tornerà a bussare alla porta. Nel frattempo resta nel mirino il brasiliano Everton, per il quale il dirigente brasiliano potrebbe muoversi alla Paquetá ossia chiudendo quindi già ora un affare in vista di giugno. Sullo sfondo resta però sempre Deulofeu, desideroso e propenso a un ritorno rossonero dopo il ‘no’ inglese di un mese fa. Discorso invece differente per Verdi, nonostante un periodo non esaltante all’ombra del Vesuvio. Per ora – assicura il quotidiano – il giocatore non ha alcuna intenzione di lasciare il club azzurro, né il presidente Aurelio De Laurentiis rischierebbe una minusvalenza dopo i 25 milioni di euro spesi per prenderlo dal Bologna. Una cosa è certa: la dirigenza si farà trovare pronta, soprattutto in caso di ritorno nell’Europa che conta.

