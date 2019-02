NEWS MILAN – Samuel Castillejo titolare questa sera in Milan-Empoli di campionato. Gennaro Gattuso gli dà una chance, vista l’assenza per squalifica di Jesus Suso.

Nel pre-partita l’ex Villarreal ha parlato ai microfoni di Milan TV: «Veniamo da una vittoria importante su un campo difficile come quello dell’Atalanta. Siamo in un bel momento, dobbiamo continuare così. L’Empoli non è un avversario facile, in Serie A tutte le partite sono difficili. Gioco titolare? Contro la Spal avevo anche segnato. La cosa importante è la prestazione, se poi segnerò sarò contento».

Castillejo è stato interpellato pure su Krzysztof Piatek, centravanti rossonero che sta segnando a raffica da quando è arrivato a Milanello: «E’ un grande professionista. Lui si muove molto bene, quindi per noi è più facile servirlo. Cercheremo di servirlo al meglio anche oggi». Lo spagnolo sarà uno di quelli incaricati ad assistere bene il bomber polacco, che sta mostrando una grande media realizzativa. E’ un vero cecchino in area di rigore. Se i compagni lo supportano nel modo giusto, l’ex Genoa sa andare in rete con regolarità.

Il numero 7 rossonero è intervenuto anche a Sky Sport in seguito: «Nelle posizioni di attacco so giocare ovunque, gioco dove mi dice l’allenatore. Posso giocare da qualsiasi parte senza problemi, ma è chiaro che preferisco a destra. L’obiettivo del Milan è chiaro, arrivare in Champions League e quindi dobbiamo vincere»

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it